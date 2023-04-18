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Украина и Польша возобновляют транзит украинского зерна - Минэкономики

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украина и Польша достигли взаимопонимания в вопросе транзита украинского зерна по территории соседней страны. Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров, которые состоялись в Варшаве, передает УНН.

Цитата

“Мы относимся к проблемам, которые возникли у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года”, – сообщила Свириденко.

По ее словам, сейчас Правительство ожидает официальной коммуникации от польской стороны относительно технических аспектов транспортировки украинской продукции по территории Польши.

Дополнение

Страны-члены ЕС Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции после российского вторжения в Украину. ЕС раскритиковал Польшу, Венгрию и Словакию за введение индивидуальных запретов, и представители ЕС намерены обсудить эти меры в среду, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

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