Украина и Польша возобновляют транзит украинского зерна - Минэкономики

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“Мы относимся к проблемам, которые возникли у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года”, – сообщила Свириденко.

По ее словам, сейчас Правительство ожидает официальной коммуникации от польской стороны относительно технических аспектов транспортировки украинской продукции по территории Польши.

Дополнение

Страны-члены ЕС Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции после российского вторжения в Украину. ЕС раскритиковал Польшу, Венгрию и Словакию за введение индивидуальных запретов, и представители ЕС намерены обсудить эти меры в среду, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.