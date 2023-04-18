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Україна та Польща відновлюють транзит українського зерна – Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Україна і Польща досягли порозуміння у питанні транзиту українського зерна територією сусідньої країни. Про це повідомила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко за підсумками перемовин, які відбулись у Варшаві, передає УНН.

Цитата

“Ми ставимось до проблем, які виникли у польських колег, з такою самою увагою, як і Польща ставиться до наших проблем. Тому ми маємо оперативно і конструктивно реагувати на цю кризову ситуацію. За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга 21 квітня на пʼятницю 22 квітня поточного року”, – повідомила Свириденко.

За її словами, наразі Уряд очікує офіційної комунікації від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.

Доповнення

Країни-члени ЄС Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, щоб захистити свої ринки від притоку дешевшої продукції після російського вторгнення в Україну. ЄС розкритикував Польщу, Угорщину та Словаччину за введення індивідуальних заборон, і представники ЄС мають намір обговорити ці заходи у середу, повідомив високопосадовець ЄС.

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