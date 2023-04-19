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Болгария временно запрещает импорт продуктов питания из Украины

Болгария временно запрещает импорт продуктов питания из Украины

Киев • УНН

 • 1141298 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Болгария вводит временный запрет на импорт продуктов питания из Украины, за исключением транзитных товаров. Об этом заявил служебный премьер-министр страны Гилиб Донев в начале правительственного заседания, пишет УНН со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Цитата

"За последний год, вопреки намерениям, значительный объем продуктов питания остался в стране и нарушил продовольственные цепочки. Если тенденция сохранится или усилится, не исключено, что последствия для болгарского бизнеса будут крайне тяжелыми. Мы вынуждены принять эту национальную меру, потому что европейские органы все еще рассматривают адекватную меру. Мы рассчитываем на то, что Брюссель услышит и поймет позиции Болгарии, Польши, Чехии и Словакии. Мы солидарны с Украиной, но банкротство болгарских фермеров ничем не содействует ей", - заявил Донев.

Дополнение

Страны-члены ЕС Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, в том числе зерна, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции после российского вторжения в Украину. Румыния также рассматривает такую возможность.

ЕС раскритиковал Польшу, Венгрию и Словакию за введение индивидуальных запретов, и представители ЕС намерены обсудить эти меры в среду, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна.

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