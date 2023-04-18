Румунія може наступною розглянути заборону на імпорт зерна з України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Румунія, схоже, готова у вівторок за трьома іншими країнами заборонити імпорт українського зерна, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Як вказано, Правляча Соціал-демократична партія Румунії "посилила тиск на Київ", заявивши, що попросить коаліційний уряд затвердити надзвичайний указ, що запроваджує тимчасову заборону на імпорт українського зерна, хоча вона хоче, щоб транзит продовжувався.
"СДП звернеться до правлячої коаліції з проханням ухвалити політичне рішення, яке дозволяє уряду видати указ", - заявила партія, до складу якої входить міністр сільського господарства країни.
Міністр сільського господарства України, як повідомляється, має провести у середу, 19 квітня, переговори з Румунією, чий чорноморський порт Констанца переробив близько 12 мільйонів тонн українського зерна з початку війни.
Болгарія також розглядала можливість запровадження заборони. Чеська Республіка заявила, що не запроваджуватиме заборону самостійно, але хоче рішення ЄС.
Доповнення
Країни-члени ЄС Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, щоб захистити свої ринки від притоку дешевшої продукції після російського вторгнення в Україну. ЄС розкритикував Польщу, Угорщину та Словаччину за введення індивідуальних заборон, і представники ЄС мають намір обговорити ці заходи у середу, повідомив високопосадовець ЄС.
Чорноморська зернова ініціатива
Українська делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром Олександром Кубраковим також провела у вівторок у Туреччині переговори щодо статусу Чорноморської зернової ініціативи, термін дії якої спливає 18 травня.
Як пише видання, неясно, чи буде її продовжено, тому що росія заявляє, що окрема угода, спрямована на полегшення її власного експорту сільськогосподарської продукції та добрив, не була підтримана.
У понеділок Київ заявив, що чорноморському зерновому коридору загрожує «закриття» через те, що росія блокує огляд вантажних суден.
Російське інформаційне агентство повідомило у вівторок, що перевірки відновилися, але високопосадовець повідомив Reuters: «Нічого не вирішено».
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав росію відновити співпрацю, заявивши в Токіо, що вона «порушує свої обіцянки країнам світу, які залежать від зерна, яке не може вийти з України останні кілька днів».