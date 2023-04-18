Румыния может следующей рассмотреть запрет на импорт зерна из Украины

Детали

Как указано, Правящая Социал-демократическая партия Румынии "усилила давление на Киев", заявив, что попросит коалиционное правительство утвердить чрезвычайный указ, вводящий временный запрет на импорт украинского зерна, хотя она хочет, чтобы транзит продолжался.

"СДП обратится к правящей коалиции с просьбой принять политическое решение, которое позволяет правительству издать указ", - заявила партия, в состав которой входит министр сельского хозяйства страны.

Министр сельского хозяйства Украины, как сообщается, должен провести в среду, 19 апреля, переговоры с Румынией, чей черноморский порт Констанца переработал около 12 миллионов тонн украинского зерна с начала войны.

Болгария также рассматривала возможность введения запрета. Чешская Республика заявила, что не будет вводить запрет самостоятельно, но хочет решения ЕС.

Дополнение

Страны-члены ЕС Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции после российского вторжения в Украину. ЕС раскритиковал Польшу, Венгрию и Словакию за введение индивидуальных запретов, и представители ЕС намерены обсудить эти меры в среду, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Черноморская зерновая инициатива

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Александром Кубраковым также провела во вторник в Турции переговоры относительно статуса Черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 18 мая.

Как пишет издание, неясно, будет ли она продлена, потому что россия заявляет, что отдельное соглашение, направленное на облегчение ее собственного экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, не было поддержано.

В понедельник Киев заявил, что черноморскому зерновому коридору грозит «закрытие» из-за того, что россия блокирует досмотр грузовых судов.

Российское информационное агентство сообщило во вторник, что проверки возобновились, но высокопоставленный чиновник сообщил Reuters: «Ничего не решено».

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал россию возобновить сотрудничество, заявив в Токио, что она «нарушает свои обещания странам мира, которые зависят от зерна, которое не может выйти из Украины последние несколько дней».