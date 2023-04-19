Болгарія тимчасово забороняє імпорт продуктів харчування з України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Болгарія запроваджує тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України, за винятком транзитних товарів. Про це заявив службовий прем'єр-міністр країни Гилиб Донєв на початку урядового засідання, пише УНН з посиланням на Болгарське національне радіо.
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"За останній рік, попри наміри, значний обсяг продуктів харчування залишився в країні і порушив продовольчі ланцюжки. Якщо тенденція збережеться або посилиться, не виключено, що наслідки для болгарського бізнесу будуть вкрай важкими. Ми змушені вжити цього національного заходу, тому що європейські органи всі ще розглядають адекватний захід. Ми розраховуємо на те, що Брюссель почує та зрозуміє позиції Болгарії, Польщі, Чехії та Словаччини. Ми солідарні з Україною, але банкрутство болгарських фермерів нічим не сприяє їй", - заявив Донєв.
Доповнення
Країни-члени ЄС Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, у тому числі зерна, щоб захистити свої ринки від притоку дешевшої продукції після російського вторгнення в Україну. Румунія також розлядає таку можливість.
ЄС розкритикував Польщу, Угорщину та Словаччину за введення індивідуальних заборон, і представники ЄС мають намір обговорити ці заходи у середу, повідомив високопосадовець ЄС.
Україна і Польща домовилися про відновлення транзиту зерна.