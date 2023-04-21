Чехия поддержала сохранение "путей солидарности" для украинской агропродукции - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский получил заверения в полной поддержке от министра сельского хозяйства Чехии Зденека Некула относительно ввоза украинской аграрной продукции, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
Сольский во время онлайн-встречи поблагодарил коллегу "за поддержку Украины, за решение и заявления чешской стороны о необходимости сохранения "путей солидарности", условий транзита и импорта украинской аграрной продукции и нецелесообразности принятия односторонних решений".
Со своей стороны министр сельского хозяйства Чехии "заверил украинского коллегу в полной поддержке Украины", указали в Минагрополитики.
Напомним
Запрет на импорт и транзит украинского зерна по территории Польши и других стран был введен на прошлой неделе.
Это последовало после того, как фермеры в Центральной и Восточной Европе протестовали против влияния импорта дешевого украинского зерна, которое привело к снижению внутренних цен и сказалось на продажах местных производителей.
Впоследствии Польша обязалась разблокировать транзит украинской продукции по территории соседней страны. Разрешение на транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу возобновилось 21 апреля. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются.
ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию.