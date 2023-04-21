Польща відновлює транзит української агропродукції - митниця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Польща відсьогодні відновлює можливість транзиту української cільськогосподарської продукції своєю територією у треті країни. Про це поінформували у Держмитслужбі, пише УНН.
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"З 21 квітня 2023 року відновлено можливість транзиту української cільськогосподарської продукції через територію Республіки Польща до польських морських портів та інших країн... (у т.ч. країн-членів ЄС)", - повідомили у митній службі України.
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Держмитслжба також повідомила, що польська сторона вже надала перелік морських пунктів пропуску Польщі, які можуть зазначатися митницями призначення у транзитних деклараціях.
Нагадаємо
Заборона на транзит українського збіжжя територією Польщі та інших країн була запроваджена минулого тижня.
Це послідувало після того, як фермери в Центральній та Східній Європі протестували проти впливу імпорту дешевого українського зерна, яке призвело до зниження внутрішніх цін і позначилося на продажах місцевих виробників.
Згодом Польща зобовʼязалася розблокувати транзит української продукції територією сусідньої країни.
Транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу мав запрацювати вночі з 20-го на 21-ше квітня 2023 року. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.
Польща не обмежуватиме перелік українських продуктів, які перевозитимуться транзитом через її територію.
ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на відміну обмежень на українську агропродукцію.