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Польша возобновляет транзит украинской агропродукции - таможня

Польша возобновляет транзит украинской агропродукции - таможня

Киев • УНН

 • 1135001 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Польша с сегодняшнего дня восстанавливает возможность транзита украинской сельскохозяйственной продукции по своей территории в третьи страны. Об этом проинформировали в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Цитата

"С 21 апреля 2023 года восстановлена возможность транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Республики Польша в польские морские порты и другие страны... (в т.ч. стран-членов ЕС)", - сообщили в таможенной службе Украины.

Детали

Гостаможслужба также сообщила, что польская сторона уже предоставила перечень морских пунктов пропуска Польши, которые могут указываться таможнями назначения в транзитных декларациях.

Напомним

Запрет на транзит украинского зерна по территории Польши и других стран был введен на прошлой неделе.

Это последовало после того, как фермеры в Центральной и Восточной Европе протестовали против влияния импорта дешевого украинского зерна, которое привело к снижению внутренних цен и сказалось на продажах местных производителей.

Позже Польша обязалась разблокировать транзит украинской продукции по территории соседней страны.

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу должен был заработать в ночь с 20-го на 21-е апреля 2023 года. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются.

Польша не будет ограничивать перечень украинских продуктов, которые будут перевозиться транзитом через ее территорию.

ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию.

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