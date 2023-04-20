Польща не обмежуватиме перелік українських продуктів для транзиту - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Польща не обмежуватиме перелік українських продуктів, які перевозитимуться транзитом через її територію. Таку заяву міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського цитують у Мінагрополітики, пише УНН.
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"Польща не обмежуватиме перелік українських продуктів, які перевозитимуться транзитом через її територію. Польська сторона контролюватиме транзит відповідно до правил, які вона встановить", - вказують у міністерстві з посиланням на слова Сольського.
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Що стосується імпорту української агропродукції в країни Східної Європи, то, як зазначив міністр, зараз ведуться переговори за участю Єврокомісії.
Очільник Мінагрополітики наголосив: українські фермери розуміють своїх колег за кордоном і хочуть, щоб усім було комфортно працювати разом. Але перед українськими аграріями стоїть більша проблема – війна.
Він також нагадав, що рік тому Єврокомісія запустила ініціативу «Шляхи солідарності», а в серпні 2022 року почала діяти Чорноморська зернова ініціатива. За цей період «Шляхами солідарності» Україна відвантажила близько 32 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції, а «зерновим коридором» - 27 млн тонн.
Нагадаємо
Транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20-го на 21-ше квітня 2023 року. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.