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Польша не будет ограничивать перечень украинских продуктов для транзита - министр

Польша не будет ограничивать перечень украинских продуктов для транзита - министр

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Польша не будет ограничивать перечень украинских продуктов, которые будут перевозиться транзитом через ее территорию. Такое заявление министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского цитируют в Минагрополитики, пишет УНН.

Цитата

"Польша не будет ограничивать перечень украинских продуктов, которые будут перевозиться транзитом через ее территорию. Польская сторона будет контролировать транзит в соответствии с правилами, которые она установит", - указывают в министерстве со ссылкой на слова Сольского.

Детали

Что касается импорта украинской агропродукции в страны Восточной Европы, то, как отметил министр, сейчас ведутся переговоры с участием Еврокомиссии.

Глава Минагрополитики подчеркнул: украинские фермеры понимают своих коллег за рубежом и хотят, чтобы всем было комфортно работать вместе. Но перед украинскими аграриями стоит большая проблема – война.

Он также напомнил, что год назад Еврокомиссия запустила инициативу «Пути солидарности», а в августе 2022 года начала действовать Черноморская зерновая инициатива. За этот период «Путями солидарности» Украина отгрузила около 32 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, а «зерновым коридором» - 27 млн тонн.

Напомним

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу заработает ночью с 20-го на 21-е апреля 2023 года. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются.

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