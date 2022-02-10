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Україна пропонує Європі своє бачення щодо оновлення "безпекової прошивки" континенту. Кулеба назвав три елементи

Україна пропонує Європі своє бачення щодо оновлення "безпекової прошивки" континенту. Кулеба назвав три елементи

Київ • УНН

 • 47906 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Для того, щоб зробити безпекову систему Європи більш стійкою, Україна пропонує своє стратегічне бачення. Про основні елементи європейського майбутнього розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй промові під час дискусії "Україна-Франція" у Французькому інституті міжнародних відносин, пише УНН.

Цитата

“Майбутнє європейської безпеки буде засноване на зміцненні безпекової архітектури, яка протягом попередніх тридцяти років забезпечувала мир та процвітання Європи. Для того, щоб зробити цю безпекову систему більш стійкою та оновити безпекову прошивку нашого континенту, Україна пропонує своє стратегічне бачення”, — сказав міністр.

Деталі

За словами Кулеби, перший її елемент — це зміцнення усталених блоків і організацій, таких як ЄС і НАТО, а також їх укріплення мереживом додаткових малих альянсів.

“Ці альянси включають як членів цих організацій, так і тих, хто поки — або вже — до них не входить. Завдяки цим альянсам, Європа стає більшою за саму себе, і робить це у гнучкому форматі. Додаткові малі альянси здатні стати розширенням та зміцненням для ЄС і НАТО, а не противагою ним. У час, коли усталені об’єднання мають труднощі зі швидкістю та ефективністю реакцій через банальні антагонізми між окремими впливовими членами, додаткові компактні альянси здатні діяти швидко та вирішувати проблеми”, — розповів міністр.

Він нагадав, що Україна вже має три такі компактні альянси: Люблінський трикутник з Литвою і Польщею, це Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, “квадрига” з Туреччиною.

Європа, з його слів, теж має низку подібних об’єднань. Це зокрема і Веймарський трикутник, і Центральноєвропейська п’ятірка, і Славковський формат та низка інших.

“Розвиток європейської мережі малих альянсів сприятиме гнучкості всієї безпекової архітектури, а не її дробленню. Децентралізація дозволить зберегти стійкість у період антагонізму в міжнародних відносинах”, — вважає дипломат.

“Другий елемент. Європі доведеться певний час мати в руках електрошокер санкцій. А також сміливість його застосувати проти тих, хто посягає на підвалини безпекового порядку”, — продовжив він.

Як зазначає міністр, наразі в ЄС розробили такий пакет санкцій проти Росії, і, на його думку, він залишиться готовим, навіть коли нинішню безпекову кризу буде врегульовано.

“Третій елемент великого та мирного майбутнього для Європи — це готовність до нових великих амбіцій. Європі потрібні здорові амбіції, частиною яких буде і членство України в ЄС і НАТО. Чому я кажу, що це амбіції? Бо для того, щоб стати глобальним гравцем, потрібно грати у велику геополітичну гру та нарощувати економічні, політичні та безпекові м’язи. Це як у футболі. Просто сидячи в обороні перемогти неможливо, потрібно проводити контратаки. Звісно, мова йде лише про дипломатичні контратаки”, — каже Кулеба.

Україна і є саме тим потенціалом Європи, який здатний вивести її на новий рівень впливу на глобальній арені, вважає він.

Для цього, пояснює дипломат, потрібно відкинути страхи, уявну втому від розширення та нерішучість, поглянути власними очима на майбутнє, поглянути на Україну крізь призму відносин з Україною, а не крізь призму відносин з Росією.

“Запрошуємо вас дивитися в майбутнє разом із нами. Тоді матимемо більше чіткого розуміння, що робити для подолання накопичених криз”, — додав він.

Що було раніше

Як писав УНН, Президент Володимир Зеленський на початку лютого заявив з трибуни Верховної Ради, що Україна створює новий формат політичної співпраці у Європі — з Польщею та Великобританією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого року повідомив, що МЗС опрацьовує дві ідеї щодо утворення двох нових альянсів. У січні Кулеба підтвердив наміри запустити ще один регіональний альянс, зазначивши, що в українській зовнішній політиці давно є “ідея чорноморсько-балтійської осі”.

Союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити, зазначив він. Також цю ідею підтвердила Британія.

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