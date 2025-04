Велика Британія заявила про намір створення тристороннього союзу з Україною та Польщею: опубліковано мапу

Цитата

"Ми зміцнюємо наше партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні в грудні, і розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", — заявила глава британського МЗС.

Деталі

Рада з геостратегії Великої Британії у своєму Twitter опублікувала карту потенційного Союзу. На ній продемонстрована потрійна вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом, а ворожими позначені території Росії та Білорусі.

Speaking at the@LowyInstitutetoday,#UKForeign Secretary@trusslizoutlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK,#Polandand#Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical#map!pic.twitter.com/A0HB0jQxvn

— Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022

Крім того, під час брифінгу 21 січня Ліз Трасс прокоментувала ситуацію на українсько-російських кордонах, заявивши, що криза на території Східної Європи має значення для всього світу, тому для жорсткої відповіді необхідна участь всіх союзників.

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз або "Велику Росію", розділивши територію за етнічною і мовною ознакою. Вони заявляють, що хочуть стабільності, в той же час намагаючись загрожувати і дестабілізувати інших... Ми знаємо, що лежить на цьому шляху, і які жахливі втрати у вигляді людських життів він принесе. Тому ми закликаємо президента Путіна утриматися і відступити від України, перш ніж він зробить велику стратегічну помилку", - заявила глава британського МЗС.

Додамо

Як повідомляють російські ЗМІ, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у лютому приїде до Москви. В ході поїздки Трасс проведе переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Зазначалося, що з проханням про переговори звернулася британська сторона. Точні дати візиту трас поки не називаються.

Як стало відомо 21 січня, через загрозу вторгнення РФ Велика Британія відправила на цьому тижні в Україну спецназівців і озброєння. Повідомлялось, що 30 бійців полку рейнджерів (частини нещодавно сформованої Армійської бригади спеціальних операцій) вилетіли на військових літаках, які протягом цього тижня також відправили в Україну близько 2 тис. протитанкових ракетних установок. Вони навчатимуть військових ЗСУ як користуватися протитанковою зброєю, яку Велика Британія направила Україні.

Іноземні ЗМІ зазначають, що британські літаки-розвідники були помічені як частина не розголошуваної, але помітної підтримки українських військ. Програма з відстеження польотів зафіксувала транспортний літак британських ВПС C-17, що літає між Великою Британією і Україною. З 17 січня відбулося кілька рейсів.