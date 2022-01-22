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Великобритания заявила о желании создать трёхсторонний союз с Украиной и Польшей: опубликована карта

Великобритания заявила о желании создать трёхсторонний союз с Украиной и Польшей: опубликована карта

Киев • УНН

 • 63466 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Великобритания рассматривает возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной. Информацию о работе над созданием такого союза подтвердила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт правительства.

Цитата

“Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре, и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной”, — заявила глава британского МИД.

Детали

Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter опубликовал карту потенциального союза. На ней продемонстрирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а враждебными обозначены территории России и Беларуси.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn

— Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022

Кроме того, во время брифинга 21 января Лиз Трасс прокомментировала ситуацию на украинско-российских границах, заявив, что кризис на территории Восточной Европы имеет значение для всего мира, потому для жесткого ответа необходимо участие всех союзников.

“Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или “Великую Россию”, разделив территорию по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то же время пытаясь угрожать и дестабилизировать других… Мы знаем, что лежит на этом пути, и какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Поэтому мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит крупную стратегическую ошибку”, - заявила глава британского МИДа.

Добавим

Как сообщают российские СМИ, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в феврале приедет в Москву. В ходе поездки Трасс проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Отмечалось, что с просьбой о переговорах обратилась британская сторона. Точные даты визита Трасс пока не называются.

Как стало известно 21 января, из-за угрозы вторжения РФ Великобритания отправила на этой неделе в Украину спецназовцев и вооружения. Сообщалось, что 30 бойцов полка рейнджеров (части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций) вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2 тыс. противотанковых ракетных установок. Они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое Великобритания направила Украине.

Иностранные СМИ отмечают, что британские самолеты-разведчики были замечены как часть не разглашаемой, но заметной поддержки украинских войск. Программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. С 17 января состоялось несколько рейсов.

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