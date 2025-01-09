Прорыв теплосети возле Центрального вокзала в Киеве: более 230 домов остались без тепла

В результате прорыва теплосети на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры в столице более 230 домов остались без тепла. В КГГА обещают, что в течение суток энергетики восстановят услугу всем зданиям за исключением шести, передает УНН.

"На пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры продолжаются работы по ликвидации повреждения теплосети. Задействовано 11 единиц техники и более 30 работников "Киевтеплоэнерго", аварийно-спасательных, дорожных и других служб. Сейчас теплоснабжение временно отключено в более 230 домах", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что в течение суток энергетики восстановят услугу всем зданиям за исключением шести, которые будут обогревать с помощью мобильных передвижных котельных до момента полноценного восстановления подачи тепла.

В результате аварийной ситуации на трубопроводе были повреждены здания рядом - помещение хостела (на момент аварии жители отсутствовали) и админздание.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Киеве возле Центрального вокзала произошел прорыв трубы с горячей водой на пересечении улиц Жилянской и Петлюры. На месте инцидента расколота земля, разбросаны куски асфальта, подтоплены машины и перекрыто движение транспорта.