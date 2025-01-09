Прорыв теплосети возле Центрального вокзала в Киеве: более 230 домов остались без тепла
Киев • УНН
На пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры произошел прорыв теплосети, из-за которого 230+ домов остались без тепла. Повреждены хостел и админздание, над ликвидацией аварии работают 30 специалистов.
В результате прорыва теплосети на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры в столице более 230 домов остались без тепла. В КГГА обещают, что в течение суток энергетики восстановят услугу всем зданиям за исключением шести, передает УНН.
"На пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры продолжаются работы по ликвидации повреждения теплосети. Задействовано 11 единиц техники и более 30 работников "Киевтеплоэнерго", аварийно-спасательных, дорожных и других служб. Сейчас теплоснабжение временно отключено в более 230 домах", - сообщили в КГГА.
Отмечается, что в течение суток энергетики восстановят услугу всем зданиям за исключением шести, которые будут обогревать с помощью мобильных передвижных котельных до момента полноценного восстановления подачи тепла.
В результате аварийной ситуации на трубопроводе были повреждены здания рядом - помещение хостела (на момент аварии жители отсутствовали) и админздание.
Напомним
Ранее УНН писал, что в Киеве возле Центрального вокзала произошел прорыв трубы с горячей водой на пересечении улиц Жилянской и Петлюры. На месте инцидента расколота земля, разбросаны куски асфальта, подтоплены машины и перекрыто движение транспорта.