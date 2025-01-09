Прорив тепломережі біля Центрального вокзалу у Києві: понад 230 будинків залишились без тепла
Київ • УНН
На перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри стався прорив тепломережі, через який 230+ будинків залишились без тепла. Пошкоджено хостел та адмінбудівлю, над ліквідацією аварії працюють 30 фахівців.
Внаслідок прориву тепломережі на перетині вул. Жилянської та Симона Петлюри у столиці понад 230 будинків залишились без тепла. В КМДА обіцяються, що протягом доби енергетики відновлять послугу усім будівлям за винятком шести, передає УНН.
"На перетині вул. Жилянської та Симона Петлюри тривають роботи з ліквідації пошкодження тепломережі. Задіяно 11 одиниць техніки та понад 30 працівників "Київтеплоенерго", аварійно-рятувальних, дорожніх та інших служб.Наразі теплопостачання тимчасово відключене в понад 230 будинках", - повідомили в КМДА.
Зазначається, що протягом доби енергетики відновлять послугу усім будівлям за винятком шести, які обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення подачі тепла.
Внаслідок аварійної ситуації на трубопроводі було пошкоджено будівлі поруч - приміщення хостелу (на момент аварії мешканці були відсутні) та адмінбудівлю.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у Києві поблизу Центрального вокзалу стався прорив труби з гарячою водою на перетині вулиць Жилянської та Петлюри. На місці інциденту розколота земля, розкидані шматки асфальту, підтоплені автівки та перекрито рух транспорту.