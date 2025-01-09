Вулиця перетворилась на "баню", частково перекрито рух: біля Центрального вокзалу у Києві прорвало трубу з гарячою водою
Київ • УНН
У Києві поблизу Центрального вокзалу стався прорив труби з гарячою водою на перетині вулиць Жилянської та Петлюри. На місці інциденту розколота земля, розкидані шматки асфальту, підтоплені автівки та перекрито рух транспорту.
У Києві поблизу Центрального вокзалу прорвало трубу з гарячою водою, передає УНН з посиланням на соціальні мережі.
Деталі
Соціальними мережами ширяться відео, на яких видно як у столиці поблизу Центрального вокзалу на вулиць Жилянської та Петлюри тече вода, в результаті того, що прорвало трубу з гарячою водою.
Повідомляється, що на місці прориву розкололася земля, по вулиці розкидані шматки асфальту. Усі автівки підтоплює.
Доповнення
Як повідомили у КМДА, фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі біля Центрального вокзалу.
Крім того, рух транспорту на розі вул. Жилянської та Симона Петлюри наразі перекритий. У зв'язку з цим затримується рух тролейбусів №№ 12, 14.
Бригада "Київтеплоенерго" готується до проведення ремонтних робіт.