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Улица превратилась в "баню", частично перекрыто движение: возле Центрального вокзала в Киеве прорвало трубу с горячей водой

Улица превратилась в "баню", частично перекрыто движение: возле Центрального вокзала в Киеве прорвало трубу с горячей водой

Киев  •  УНН

 • 1228 просмотра

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В Киеве возле Центрального вокзала произошел прорыв трубы с горячей водой на пересечении улиц Жилянской и Петлюры. На месте инцидента расколота земля, разбросаны куски асфальта, подтоплены машины и перекрыто движение транспорта.

В Киеве вблизи Центрального вокзала прорвало трубу с горячей водой, передает УНН со ссылкой на социальные сети.

Детали 

Социальными сетями распространяются видео, на которых видно как в столице вблизи Центрального вокзала на улиц Жилянской и Петлюры течет вода, в результате того, что прорвало трубу с горячей водой.

Сообщается, что на месте прорыва раскололась земля, по улице разбросаны куски асфальта. Все машины подтапливает.

Дополнение

Как сообщили в КГГА, специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети возле Центрального вокзала.

Кроме того, движение транспорта на углу ул. Жилянской и Симона Петлюры сейчас перекрыто. В связи с этим задерживается движение троллейбусов №№ 12, 14. 

Бригада "Киевтеплоэнерго" готовится к проведению ремонтных работ.

Алина Волянская

Алина Волянская

КиевКриминал и ЧП
kievКиев

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