Улица превратилась в "баню", частично перекрыто движение: возле Центрального вокзала в Киеве прорвало трубу с горячей водой
Киев • УНН
В Киеве возле Центрального вокзала произошел прорыв трубы с горячей водой на пересечении улиц Жилянской и Петлюры. На месте инцидента расколота земля, разбросаны куски асфальта, подтоплены машины и перекрыто движение транспорта.
В Киеве вблизи Центрального вокзала прорвало трубу с горячей водой, передает УНН со ссылкой на социальные сети.
Детали
Социальными сетями распространяются видео, на которых видно как в столице вблизи Центрального вокзала на улиц Жилянской и Петлюры течет вода, в результате того, что прорвало трубу с горячей водой.
Сообщается, что на месте прорыва раскололась земля, по улице разбросаны куски асфальта. Все машины подтапливает.
Дополнение
Как сообщили в КГГА, специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети возле Центрального вокзала.
Кроме того, движение транспорта на углу ул. Жилянской и Симона Петлюры сейчас перекрыто. В связи с этим задерживается движение троллейбусов №№ 12, 14.
Бригада "Киевтеплоэнерго" готовится к проведению ремонтных работ.