Прорыв теплосети в Киеве: обвалилась часть фасадной стены дома
Киев • УНН
На улице Жилянской в Киеве произошел прорыв трубопровода 450 мм, что привело к обвалу части фасадной стены старого дома. Из-за аварии повреждена верхняя арка заезда.
В Киеве из-за прорыва трубопровода на улице Жилянской обвалилась часть фасадной стены, передает УНН со ссылкой на КИЕВ24.
"Коммунальщики сообщили, что не выдержала труба 450 мм. Возле эпицентра прорыва находится старый дом. Из-за ямы от прорыва повредилась часть фасада. Верхняя арка заезда не выдержала. Оперативный штаб экстренно решал, что делать", - сообщает СМИ.
Прорыв теплосети возле Центрального вокзала в Киеве: более 230 домов остались без тепла09.01.25, 21:14 • 8462 просмотра
Напомним
Ранее УНН писал, что в Киеве возле Центрального вокзала произошел прорыв трубы с горячей водой на пересечении улиц Жилянской и Петлюры. На месте инцидента расколота земля, разбросаны куски асфальта, подтоплены машины и перекрыто движение транспорта.