Прорыв теплосети в Киеве: обвалилась часть фасадной стены дома

В Киеве из-за прорыва трубопровода на улице Жилянской обвалилась часть фасадной стены, передает УНН со ссылкой на КИЕВ24.

"Коммунальщики сообщили, что не выдержала труба 450 мм. Возле эпицентра прорыва находится старый дом. Из-за ямы от прорыва повредилась часть фасада. Верхняя арка заезда не выдержала. Оперативный штаб экстренно решал, что делать", - сообщает СМИ.

Прорыв теплосети возле Центрального вокзала в Киеве: более 230 домов остались без тепла

Напомним

Ранее УНН писал, что в Киеве возле Центрального вокзала произошел прорыв трубы с горячей водой на пересечении улиц Жилянской и Петлюры. На месте инцидента расколота земля, разбросаны куски асфальта, подтоплены машины и перекрыто движение транспорта.