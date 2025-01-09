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Прорыв теплосети в Киеве: обвалилась часть фасадной стены дома

Прорыв теплосети в Киеве: обвалилась часть фасадной стены дома

Киев  •  УНН

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На улице Жилянской в Киеве произошел прорыв трубопровода 450 мм, что привело к обвалу части фасадной стены старого дома. Из-за аварии повреждена верхняя арка заезда.

В Киеве из-за прорыва трубопровода на улице Жилянской обвалилась часть фасадной стены, передает УНН со ссылкой на КИЕВ24.

"Коммунальщики сообщили, что не выдержала труба 450 мм. Возле эпицентра прорыва находится старый дом. Из-за ямы от прорыва повредилась часть фасада. Верхняя арка заезда не выдержала. Оперативный штаб экстренно решал, что делать", - сообщает СМИ.

Прорыв теплосети возле Центрального вокзала в Киеве: более 230 домов остались без тепла09.01.25, 21:14 • 8462 просмотра

Напомним

Ранее УНН писал, что в Киеве возле Центрального вокзала произошел прорыв трубы с горячей водой на пересечении улиц Жилянской и Петлюры. На месте инцидента расколота земля, разбросаны куски асфальта, подтоплены машины и перекрыто движение транспорта.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
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