Прорив тепломережі у Києві: обвалилася частина фасадної стіни будинку

У Києві через прорив трубопроводу на вулиці Жилянській обвалилася частина фасадної стіни, передає УНН із посиланням на КИЇВ24.

"Комунальники повідомили, що не витримала труба 450 мм. Біля епіцентру прориву знаходиться старий будинок. Через яму від прориву пошкодилася частина фасаду. Верхня арка заїзду не витримала. Оперативний штаб екстрено вирішував, що робити", - повідомляє ЗМІ.

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Раніше УНН писав, що у Києві поблизу Центрального вокзалу стався прорив труби з гарячою водою на перетині вулиць Жилянської та Петлюри. На місці інциденту розколота земля, розкидані шматки асфальту, підтоплені автівки та перекрито рух транспорту.