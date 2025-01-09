Прорив тепломережі у Києві: обвалилася частина фасадної стіни будинку
Київ • УНН
На вулиці Жилянській у Києві стався прорив трубопроводу 450 мм, що призвів до обвалу частини фасадної стіни старого будинку. Через аварію пошкоджено верхню арку заїзду.
У Києві через прорив трубопроводу на вулиці Жилянській обвалилася частина фасадної стіни, передає УНН із посиланням на КИЇВ24.
"Комунальники повідомили, що не витримала труба 450 мм. Біля епіцентру прориву знаходиться старий будинок. Через яму від прориву пошкодилася частина фасаду. Верхня арка заїзду не витримала. Оперативний штаб екстрено вирішував, що робити", - повідомляє ЗМІ.
Прорив тепломережі біля Центрального вокзалу у Києві: понад 230 будинків залишились без тепла09.01.25, 21:14 • 61342 перегляди
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у Києві поблизу Центрального вокзалу стався прорив труби з гарячою водою на перетині вулиць Жилянської та Петлюри. На місці інциденту розколота земля, розкидані шматки асфальту, підтоплені автівки та перекрито рух транспорту.