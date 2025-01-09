Туск возмутился заявлением кандидата в президенты Навроцкого об Украине

Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал кандидата в президенты Польши от "Право и справедливости" Кароля Навроцкого, который заявил, что он против того, чтобы Украину приглашали в НАТО из-за Волынской трагедии, передает УНН.

Туск обратился к лидеру партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому - политсиле, которая поддерживает кандидатуру Навроцкого на выборах в контексте заявления последнего об Украине.

"Господин Качиньский, ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Помните, какой президент больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего против? Вам не стыдно?" - написал Туск в Х.

TVN24 отмечает, что скорее всего, премьер-министр имел в виду поддержку, которую Украина получила от президента и брата Ярослава Качиньского Леха Качиньского во вступлении в НАТО и ЕС. Среди прочего, в 2007 году после встречи с Виктором Ющенко он сказал: Польша решительно поддерживает стремление Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

В 2008 году в интервью Financial Times он сказал, что лидеры НАТО до сих пор не выполнили "свой моральный и исторический долг вернуть Европе страны, которые были изолированы".

Депутат Сейма Себастьян Ежи Калета отреагировал на сообщение Туска и назвал его лжецом.

"Господин Брехун, Кароль Навроцкий отметил, что перед тем, как присоединиться к альянсам, в которые входит Польша, Украина должна разобраться с вопросом Волынской резни. Ваш заместитель Владислав Косиняк-Камыш высказался так же. Вы уволите Косиняка-Камыш? С другой стороны, месяц назад вы обещали урегулировать этот вопрос, то есть начать эксгумацию на Волыни? Какой прогресс? Ты снова солгал?" - написал Калета.

Дополнение

Кандидат в президенты Польши от "Право и справедливости" Кароль Навроцкий высказался против приглашения Украины в ЕС и НАТО из-за Волынской трагедии.

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о прогрессе в "конструктивном историческом диалоге" по эксгумации жертв Волынской трагедии. Соответствующие органы обеих стран активно работают над решением этого вопроса.

В ноябре министры иностранных дел Украины и Польши заявили об отсутствии препятствий для проведения эксгумации жертв Волынской трагедии. Также обсудили поддержку вступления Украины в ЕС и вопрос блокады границы.