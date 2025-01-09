Туск обурився заявою кандидата в президенти Навроцького про Україну

Премʼєр-міністр Дональд Туск розкритикував кандидат у президенти Польщі від "Право і справедливості" Кароля Навроцького, який заявив, що він проти того, щоб Україну запрошували до НАТО через Волинську трагедію, передає УНН.

Туск звернувся до лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського - політсили, яка підтримує кандидатуру Навроцького на виборах в контексті заяви останнього про Україну.

"Пане Качинський, ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Пам’ятаєте, який президент найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше проти? Вам не соромно?" - написав Туск в Х.

TVN24 зазначає, що швидше за все, прем’єр-міністр мав на увазі підтримку, яку Україна отримала від президента та брата Ярослава Качинського Леха Качинського у вступі до НАТО та ЄС. Серед іншого, у 2007 році після зустрічі з Віктором Ющенком він сказав: Польща рішуче підтримує прагнення України до членства в НАТО та Європейському Союзі.

У 2008 році в інтерв'ю Financial Times він сказав, що лідери НАТО досі не виконали "свій моральний та історичний обов'язок повернути Європі країни, які були ізольовані".

Депутат Сейму Себастьян Єжи Калета відреагував на допис Туска та назвав його брехуном.

"Пан Брехун, Кароль Навроцький зазначив, що перед тим, як приєднатися до альянсів, до яких входить Польща, Україна повинна розібратися з питанням Волинської різанини. Ваш заступник Владислав Косіняк-Камиш висловився так само. Ви звільните Косіняка-Камиша? З іншого боку, місяць тому ви обіцяли врегулювати це питання, тобто розпочати ексгумацію на Волині? Який прогрес? Ти знову збрехав?" - написав Калета.

Доповнення

Кандидат у президенти Польщі від "Право і справедливості" Кароль Навроцький висловився проти запрошення України до ЄС та НАТО через Волинську трагедію.

Посол України у Польщі Василь Боднар повідомив про прогрес у "конструктивному історичному діалозі" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Відповідні органи обох країн активно працюють над вирішенням цього питання.

У листопаді міністри закордонних справ України та Польщі заявили про відсутність перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії. Також обговорили підтримку вступу України до ЄС та питання блокади кордону.