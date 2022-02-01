Україна створює новий формат політичної співпраці у Європі: що відомо сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна створює новий формат політичної співпраці у Європі з Британією та Польщею. Інформацію про це сьогодні підтвердив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у стінах парламенту, передає кореспондент УНН.
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"Ми створюємо новий формат політичної співпраці у Європі між Україною, Британією і Польщею", - сказав глава держави.
Він нагадав, що цього тижня Київ приймає, зокрема, прем'єр-міністрів Великої Британії та Польщі.
Що передувало цьому
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого року заявив, що МЗС опрацьовує кілька ідей щодо утворення двох нових альянсів.
У січні Кулеба підтвердив наміри запустити ще один регіональний альянс, повідомивши, що в українській зовнішній політиці давно є "ідея чорноморсько-балтійської осі".
"Тому, безумовно, такий союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити", - зазначив він.
Також цю ідею підтвердила Британія. Зокрема, Рада з геостратегії Великої Британії у своєму Twitter опублікувала карту потенційного Союзу. На ній продемонстровано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом, а ворожими позначені території Росії та Білорусі.
Важливо зауважити, що Україна на сьогодні є частиною низки регіональних альянсів, зокрема це Люблінський трикутник з Литвою та Польщею, та Асоційоване Тріо з Грузією та Молдовою.