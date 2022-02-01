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Україна створює новий формат політичної співпраці у Європі: що відомо сьогодні

Україна створює новий формат політичної співпраці у Європі: що відомо сьогодні

Київ • УНН

 • 21540 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна створює новий формат політичної співпраці у Європі з Британією та Польщею. Інформацію про це сьогодні підтвердив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у стінах парламенту, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми створюємо новий формат політичної співпраці у Європі між Україною, Британією і Польщею", - сказав глава держави.

Він нагадав, що цього тижня Київ приймає, зокрема, прем'єр-міністрів Великої Британії та Польщі.

Що передувало цьому

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого року заявив, що МЗС опрацьовує кілька ідей щодо утворення двох нових альянсів.

У січні Кулеба підтвердив наміри запустити ще один регіональний альянс, повідомивши, що в українській зовнішній політиці давно є "ідея чорноморсько-балтійської осі".

"Тому, безумовно, такий союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити", - зазначив він.

Також цю ідею підтвердила Британія. Зокрема, Рада з геостратегії Великої Британії у своєму Twitter опублікувала карту потенційного Союзу. На ній продемонстровано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом, а ворожими позначені території Росії та Білорусі.

Важливо зауважити, що Україна на сьогодні є частиною низки регіональних альянсів, зокрема це Люблінський трикутник з Литвою та Польщею, та Асоційоване Тріо з Грузією та Молдовою.

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