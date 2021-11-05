Україна розробляє дві ідеї про нові “маленькі” альянси - Кулеба

Деталі

Так, зі слів міністра, Україна є дуже активною у “тренді”, який на сьогодні існує в світі щодо об’єднання країн у невеликі групи. Він підкреслив, що в таких групах географія відіграє все меншу роль.

Як приклад дипломат навів нещодавно створений AUCUS, який “поєднує” США, Британію та Австралію.

Цитата

“Є ціль, і під неї створюється маленький альянс. Все це відбувається тому, що в світі є великі країни, які втомились, скажімо так, від управління світом, і є країни які жадібно хочуть покерувати світом, або щось розвалити. На стику цих інтересів, на стику цих явищ міжнародні організації великі вже не можуть бути настільки ефективними, при всій повазі до них, наскільки вони були. І це штовхає держави до формувань маленьких дієвих альянсів. У нас в розробці зараз є ще дві ідеї про такі маленькі альянси, над якими ми працюємо”, — зазначив Кулеба.

Додамо

Україна на сьогодні є частиною низки регіональних альянсів, зокрема це Люблінський трикутник з Литвою та Польщею, та Асоційоване Тріо з Грузією та Молдовою.

На думку міністра закордонних справ, регіон, у якому розташована й Україна, зазнав серйозних змін, як наслідок — традиційні союзи також будуть видозмінюватися. У цьому контексті нової ролі набувають молоді регіональні альянси.