Украина разрабатывает две идеи о новых "маленьких" альянсах - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство иностранных дел прорабатывает две идеи по образованию двух новых альянсов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панели форума “Re:Open Zakarpattia 2021. Форум развития”, передает корреспондентУНН.
Детали
Так, по словам министра, Украина является очень активной в "тренде", который на сегодня существует в мире по объединению стран в небольшие группы. Он подчеркнул, что в таких группах география играет все меньшую роль.
В качестве примера дипломат привел недавно созданный AUCUS, который ”соединяет" США, Британию и Австралию.
Цитата
“Есть цель, и под нее создается маленький альянс. Все это происходит потому, что в мире есть большие страны, которые устали, скажем так, от управления миром, и есть страны которые жадно хотят порулить миром, или что-то развалить. На стыке этих интересов, на стыке этих явлений крупные международные организации уже не могут быть столь эффективными, при всем уважении к ним, насколько они были. И это толкает государства к формированиям маленьких действенных альянсов. У нас в разработке сейчас есть еще две идеи о таких маленьких альянсах, над которыми мы работаем”, — отметил Кулеба.
Добавим
Украина на сегодня является частью ряда региональных альянсов, в частности это Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, и Ассоциированное Трио с Грузией и Молдовой.
По мнению министра иностранных дел, регион, в котором расположена и Украина, претерпел серьезные изменения, как следствие — традиционные союзы также будут видоизменяться. В этом контексте новую роль приобретают молодые региональные альянсы.