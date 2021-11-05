Украина разрабатывает две идеи о новых "маленьких" альянсах - Кулеба

Детали

Так, по словам министра, Украина является очень активной в "тренде", который на сегодня существует в мире по объединению стран в небольшие группы. Он подчеркнул, что в таких группах география играет все меньшую роль.

В качестве примера дипломат привел недавно созданный AUCUS, который ”соединяет" США, Британию и Австралию.

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“Есть цель, и под нее создается маленький альянс. Все это происходит потому, что в мире есть большие страны, которые устали, скажем так, от управления миром, и есть страны которые жадно хотят порулить миром, или что-то развалить. На стыке этих интересов, на стыке этих явлений крупные международные организации уже не могут быть столь эффективными, при всем уважении к ним, насколько они были. И это толкает государства к формированиям маленьких действенных альянсов. У нас в разработке сейчас есть еще две идеи о таких маленьких альянсах, над которыми мы работаем”, — отметил Кулеба.

Добавим

Украина на сегодня является частью ряда региональных альянсов, в частности это Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, и Ассоциированное Трио с Грузией и Молдовой.

По мнению министра иностранных дел, регион, в котором расположена и Украина, претерпел серьезные изменения, как следствие — традиционные союзы также будут видоизменяться. В этом контексте новую роль приобретают молодые региональные альянсы.