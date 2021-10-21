"Пострадянського простору" більше не існує: голова МЗС про міжнародний антагонізм і важливість регіональних альянсів

Регіональні зміни і період антагонізму

За словами міністра, за останні пару років не лише пандемія COVID-19 змінила світ: регіон вкотре зазнає докорінних змін, баланс сил зміщується, Україна ж уперто прагне зрушити їх на свою користь.

Змін зазнало і "Східне партнерство" (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна): Кулеба нагадав недавню напруженість між Вірменією і Азербайджаном, а також, як Мінськ "зісковзнув з європейського шляху в пазурі Путіна".

"Не тільки Східне партнерство, а й увесь так званий "пострадянський простір" уже не той, чим був раніше. Я думаю, буде справедливо сказати, що пострадянського простору більше не існує. Траєкторії країн цього регіону дуже довго були занадто різними. Останні два роки показали, що цивілізаційні розбіжності між групами країн стають все глибшими. Існує мало причин дивитися на регіон через одну лінзу", - зазначив голова МЗС.

Міжнародні відносини, на його думку, вступили у якийсь період фрагментації і "антагонізму" - триватиме він більше ніж один день.

Перспективи регіональних союзів

"Як тільки ми вийдемо з сипучих пісків, традиційні союзи будуть видозмінюватися. І, як всі ми знаємо, кризи несуть не лише загрози, але і можливості", - говорить дипломат.

Так, за останні два роки Україна стала партнером НАТО з розширеними можливостями і створила три нових регіональних альянси: Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, Квадригу з Туреччиною, Кримську платформу з 46 державами-членами і міжнародними організаціями.

Міністр переконаний, що саме гнучкі регіональні альянси формують новий тренд міжнародних відносин.

"Такі регіональні альянси, як Люблінський трикутник, Асоційоване тріо, Квадрига, - більш ефективні, ніж усталені старі блоки. Вони об'єднують країни-однодумці навколо дуже практичних завдань і кроків у регіоні. Вони поділяють спільне бачення минулого, теперішнього і майбутнього, і це дозволяє ухвалювати швидкі рішення і діяти ефективно в ситуаціях, де усталеним великим блокам знадобилися б місяці дискусій і подолання внутрішніх протиріч", - сказав він.

Додамо

Раніше голова МЗС України заявив, що надання європейської перспективи від ЄС стане трансформаційною силою для України і зміцнить регіональну стабільність.