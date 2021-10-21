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Кулеба: ключевое ожидание Украины от ЕС - предоставление европейской перспективы

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Предоставление европейской перспективы от ЕС станет трансформационной силой для Украины и укрепит региональную стабильность. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на форуме Association Exchange Forum в Киеве, передает корреспондент УНН.

Кулеба: ключевое ожидание Украины от ЕС - предоставление европейской перспективы

Цитата:

"Мы воплощаем амбициозные реформы в сложных обстоятельствах. Но преданность этим усилиям требует наличия четкой цели. Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы", - заявил министр.

Детали

Глава МИД выразил убеждение, что для ЕС такое решение требует лишь политической воли, а не институциональных обязательств, но оно способно сыграть очень важную роль.

"Во-первых, четкая европейская перспектива станет огромной мотивирующей и трансформационной силой для Украины. Во-вторых, она значительно усилит региональную стабильность в этой части Европы. В-третьих, она положит конец бессмысленным попыткам Кремля изменить европейский выбор Украины", - подчеркнул Кулеба.

Он выразил благодарность Эстонии, Литве, Латвии и Польши за официальное признание европейской перспективы Украины в четырех двусторонних декларациях. Он также убежден, что круг государств-членов ЕС, которые готовы признать реальность европейского будущего для Украины, а также Молдовы и Грузии, продолжит стабильно расти.

Что было ранее

Как писал УНН, Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готовится подписать три декларации со странами ЕС относительно членства государства в блоке, четыре уже подписаны.

Добавим, в начале октября Верховная Рада призвала ЕС признать перспективу членства Украины и начать спецдиалог по вопросам безопасности и обороны.

Однако политики ЕС так и не ответили, когда Украина может рассчитывать на соответствующую перспективу.

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