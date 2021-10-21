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Кулеба: ключове очікування України від ЄС - надання європейської перспективи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Надання європейської перспективи від ЄС стане трансформаційною силою для України та зміцнить регіональну стабільність. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на форумі Association Exchange Forum у Києві, передає кореспондент УНН.

Кулеба: ключове очікування України від ЄС - надання європейської перспективи

Цитата:

“Ми втілюємо амбітні реформи за складних обставин. Але відданість цим зусиллям потребує наявності чіткої цілі. Тому наше ключове очікування від ЄС - надання Україні європейської перспективи”, - заявив міністр.

Деталі

Голова МЗС висловив переконання, що для ЄС таке рішення потребує лише політичної волі, а не інституційних зобов’язань, але воно здатне відіграти дуже важливу роль.

“По-перше, чітка європейська перспектива стане величезною мотивуючою та трансформаційною силою для України. По-друге, вона значно посилить регіональну стабільність у цій частині Європи. По-третє, вона покладе край безглуздим спробам Кремля змінити європейський вибір України”, - наголосив Кулеба.

Він висловив вдячність Естонії, Литві, Латвії та Польщі за офіційне визнання європейської перспективи України в чотирьох двосторонніх деклараціях. Він також переконаний, що коло держав-членів ЄС, які готові визнати реальність європейського майбутнього для України, а також Молдови та Грузії, продовжить стабільно зростати.

Що було раніше

Як писав УНН, Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готується підписати три декларації з країнами ЄС щодо членства держави в блоці, чотири вже підписано.

Додамо, на початку жовтня Верховна Рада закликала ЄС визнати перспективи членства України та розпочати спецдіалог з питань безпеки і оборони.

Проте політики ЄС так і не відповіли, коли Україна може розраховувати на відповідну перспективу.

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