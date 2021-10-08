Рада закликала ЄС визнати перспективи членства України та розпочати спецдіалог з питань безпеки і оборони

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“Цією заявою Верховна Рада закличе Європейський парламент і держави-члени Європейського Союзу до визнання перспективи членства України в ЄС відповідно до ст. 49 договору про Європейський Союз, прискорення і розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі, поглиблення співпраці в енергетичній сфері, посилення інвестиційного і технологічного співробітництва між Україною та ЄС, розширення співпраці у тих сферах, які охоплені угодою про асоціацію”, — сказала під час представлення законопроекту у ВР голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе.

“Ми наголосимо на тому, що необхідно також розпочати спеціальний діалог між Україною та ЄС з питань безпеки і оборони, оскільки це для нас є принциповим питанням”, — додала вона.

Деталі

Згідно з документом, ВР доручила голові парламенту невідкладно направити текст звернення до Європейського парламенту та парламентам держав-членів ЄС.

У своїй заяві ВР, серед іншого:



закликає до посилення санкцій проти Російської Федерації у зв’язку з незаконною видачою Росією паспортів громадянам України та примусове залучення українських громадян до участі у виборах в Російській Федерації;



закликає Європейський парламент невідкладно розглянути на пленарній сесії та вжити заходи для заборони проекту “Північний потік-2” як такого, що суперечить нормам Третього енергетичного пакету ЄС, принципам Енергетичного співтовариства та несе ризики для енергетичної безпеки Європи.



Що було раніше

У вересні президент Польщі закликав ЄС запропонувати Україні, Молдові та іншим країнам-аспірантам перспективу членства.