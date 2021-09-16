Європа - континент, а не клуб для обраних: Дуда виступив за надання Україні перспективи членства в ЄС

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“Ми не викличемо довіри, якщо нашим партнерам, які роблять зусилля з модернізації і хочуть приєднатися до нашої спільноти, не буде надана така можливість. Тому я говорю про розширення. Ми Європа, континент, а не клуб для обраних”, — заявив Дуда.

За його словами на сьогодні завісу Союзу — не залізна, вона зроблена з митних бар’єрів, візових обмежень і відсутності перспектив членства.

“І я кажу це відкрито: у безпосередній близькості від нас є європейські країни, які повинні бути частиною нашої спільноти. Нещодавно я був у Молдові з нагоди 30-річчя незалежності. Я бачив там молодих людей, які з ентузіазмом ставляться до зміни своєї країни. Всі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти і демократи були вбиті на барикадах за їхню країну, щоб одного разу увійти в європейське співтовариство. Отже, якщо ми хочемо, щоб Союз був справді Європейським Союзом, ми повинні продовжувати політику розширення”, — підкреслив президент, додавши, що в Польщі є консенсус з цього приводу.

Деталі

Так, польський президент виступав напередодні на зустрічі Групи “Аррайолос” (Arraiolos Group) — неофіційній зустрічі голів парламентських і напівпрезидентських держав-членів Європейського союзу, що проводиться раз на рік.

Крім заяв про розширення, Дуда виступив також з критикою російського проекту “Північний потік-2”.



“Солідарність вимагає, щоб країни ЄС не брали участь разом з третіми країнами в заходах, які, хоча і можуть бути юридично законними, безпосередньо зачіпають інтереси інших країн Співтовариства. Ви прекрасно розумієте, що я маю на увазі: Північний газопровід! Його будівництво — серйозна стратегічна помилка з далекосяжними наслідками, про яку Польща давно говорила”, — зазначив польський лідер.

Він підкреслив, що, замість того, щоб зміцнювати безпеку в широкому розумінні — не тільки енергетичну — проект збільшує дефіцит безпеки, особливо щодо східного флангу ЄС і НАТО.

“Боюся, що наслідки цього неправильного рішення ми відчуємо дуже швидко. Нехай кожен задається питанням: чи добре ми себе почуваємо після будівництва і введення в експлуатацію „Північного потоку-2“? Чи турбує нас те, що його будівництво почалося після того, як тисячі українців заплатили своїм життям, в тому числі за бажання вступити в ЄС? Чи є в цій кімнаті хтось, хто думає, що це на 100% нормально?”, — запитав Дуда у присутніх.

Нагадаємо

Раніше Анжей Дуда особисто взяв участь у саміті “Кримської платформи” в Києві, де виступив з сильною заявою про підтримку територіальної цілісності України.