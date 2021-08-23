Дуда на "Кримській платформі" розпочав промову українською та зробив сильну заяву

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Польщі Анжей Дуда на саміті “Кримської платформи” почав свій виступ зі слів подяки українською мовою, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Шановне панство, дорогі друзі, велике спасибі пане Президенте за запрошення і можливість зустрітися з вами”, — сказав Дуда українською.

“Я стою тут сьогодні перед вами, щоб чітко сказати нашим українським братам: поляки вас розуміють. Вашу ситуацію, ваші почуття, ваші страждання. Ви можете розраховувати на нашу підтримку”, — зазначив він.

Деталі

Зі слів польського лідера, його країна ніколи не визнає незаконну окупацію Кримського півострова Росією.

“Ми дуже добре знаємо з історії нашого регіону, нашої країни, ми розуміємо що означає, коли нас залишають союзники в момент загрози. Знаємо, як болить байдужість союзників, ми це відчували, хочаб у 1945 році, коли наші колишні союзники зрадили нас, домовляючись зі Сталіним, залишили нас у так званій „совєцькій зоні впливу“ за залізною завісою”, — додав Дуда.

Він підкреслив: ніхто з присутніх сьогодні не буде байдужим до порушення прав людини в Криму, яка стала щоденністю.

“Я переконаний, що Польща є і буде активним учасником „Кримської платформи“, Крим — це Україна, ще не вмерла Україна”, — підсумував він, також українською.

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