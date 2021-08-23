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Дуда на "Крымской платформе" начал речь на украинском и сделал сильное заявление

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Польши Дуда на саммите “Крымской платформы” начал свое выступление со слов благодарности на украинском языке, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Уважаемые господа, дорогие друзья, большое спасибо господин Президент за приглашение и возможность встретиться с вами”, — сказал Дуда на украинском.

“Я стою здесь сегодня перед вами, чтобы четко сказать нашим украинским братьям: поляки вас понимают. Вашу ситуацию, ваши чувства, ваши страдания. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку”, — отметил он.

Детали

По словам польского лидера, его страна никогда не признает незаконную оккупацию Крымского полуострова Россией.

“Мы очень хорошо знаем из истории нашего региона, нашей страны, мы понимаем, что значит, когда нас покидают союзники в момент угрозы. Знаем, как болит равнодушие союзников, мы это чувствовали, хотя бы в 1945 году, когда наши бывшие союзники предали нас, договариваясь со Сталиным, оставили нас в так называемой „советской зоне влияния“ за железным занавесом”, — добавил Дуда.

Он подчеркнул: никто из присутствующих сейчас не будет равнодушным к нарушению прав человека в Крыму, которая стала обыденностью.

“Я убежден, что Польша есть и будет активным участником „Крымской платформы“, Крым — это Украина, еще не умерла Украина”, — подытожил он, также на украинском.

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