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Европа - континент, а не клуб для избранных: Дуда выступил за предоставлении Украине перспективы членства в ЕС

Киев  •  УНН

 • 33322 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украине, Молдове и другим странам-аспирантам должна быть предложена перспектива членства в ЕС. В противном случае Союз никогда не будет по-настоящему европейским. Об этом заявил накануне президент Польши Анджей Дуда, передает УНН.

Цитата

“Мы не вызовем доверия, если нашим партнерам, которые предпринимают усилия по модернизации и хотят присоединиться к нашему сообществу, не будет предоставлена такая возможность. Поэтому я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных”, — заявил Дуда.

По его словам на сегодня занавес Союза — не железный, он сделан из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства.

“И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас есть европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества. Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел там молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы были убиты на баррикадах за их страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество. Следовательно, если мы хотим, чтобы Союз был подлинно Европейским Союзом, мы должны продолжать политику расширения”, — подчеркнул президент, добавив, что в Польше есть консенсус по этому поводу.

Детали

Так, польский президент выступал накануне на встрече Группы “Аррайолос” (Arraiolos Group) — неофициальной встрече председателей парламентских и полупрезидентских государств-членов Европейского союза, проводимой раз в год.

Помимо заявлений о расширении, Дуда выступил также с критикой российского проекта “Северный поток-2”.

“Солидарность требует, чтобы страны ЕС не участвовали вместе с третьими странами в мероприятиях, которые, хотя и могут быть юридически законными, напрямую затрагивают интересы других стран Сообщества. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду: Северный газопровод! Его строительство — серьезная стратегическая ошибка с далеко идущими последствиями, о которой Польша давно говорила”, — отметил польский лидер.

Он подчеркнул, что, вместо того, чтобы укреплять безопасность в широком понимании — не только энергетическую — проект усугубляет дефицит безопастности, особенно в отношении восточного фланга ЕС и НАТО.

“Боюсь, что последствия этого неправильного решения мы почувствуем очень быстро. Пусть каждый задается вопросом: хорошо ли мы себя чувствуем после строительства и ввода в эксплуатацию „Северного потока-2“? Беспокоит ли нас то, что его строительство началось после того, как тысячи украинцев заплатили своей жизнью, в том числе за желание вступить в ЕС? Есть ли в этой комнате кто-нибудь, кто думает, что это на 100% нормально?”, — спросил Дуда у присутствующих.

Напомним

Ранее Анжей Дуда лично принял участие в саммите “Крымской платформы” в Киеве, где выступил с сильным заявлением о поддержке территориальной целостности Украины.

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