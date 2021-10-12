Політики ЄС так і не відповіли, коли Україна може розраховувати на перспективу членства

Так, журналіст поставила питання про те, коли Україна може розраховувати на отримання перспективи членства.

Так, Мішель заявив, що представники ЄС “добре чули, і слухали аргументи”, висловлені Президентом Володимиром Зеленським з цього приводу.

Цитата

“В останні місяці ми бачимо прискорення, яке дозволяє більше пов’язати наших людей”, — зазначив він.

Деталі

Пані фон дер Ляєн в свою чергу додала, що той факт, що Україна є суверенною, незалежною країною, і вона спроможна визначити власні політичні пріорітети — для ЄС дуже важливо.

“Ми дуже близькі і ми ще зближуємось. Це важлива перспектива. Є три основні напрямки. По-перше, це реформи, і я хотіла би знов подякувати і визнати зусилля президента Зеленського за впевненість, рішучість, з якою ви працюєте на благо України”, — сказала вона.

Друге, з її слів — це поступова економічна інтеграція. Це дуже потужна сила, яка спростить інші напрямки зближення.

Третє — це політична асоціація з ЄС, повне впровадження Угоди про асоціацію і глибокої угоди про вільну торгівлю.

“Важливо, що ми єдина європейська сім’я. і ми працюємо разом”, — додала вона.

На питання відповів і сам Президент України.

“Я сказав, що мені здається що нашому суспільству і мені як частині цього суспільства і лідеру країни не вистачає цього розуміння — що ми вже йдемо одним шляхом, але де той фініш у цьому шляху, і чи є він? Тому що ми дуже в це віримо і робимо все на цьому шляху, щоб фініш був найближчим часом... Мені здається, що саме цей сигнал повинен отримати кожен українець”, — зауважив він.

Що було раніше

Як писав УНН, минулого тижня Верховна Рада закликала ЄС визнати перспективи членства України та розпочати спецдіалог з питань безпеки і оборони.