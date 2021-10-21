“Постсоветского пространства” больше не существует: глава МИД о международном антагонизме и важности региональных альянсов

Региональные изменения и период антагонизма

По словам министра, за последние пару лет не только пандемия COVID-19 изменила мир: регион в очередной раз претерпевает коренных изменений, баланс сил смещается, Украина же упорно стремится сдвинуть их в свою пользу.

Изменений претерпело и “Восточное партнерство” (Азербайджан, Армения, Белорусь, Грузия, Молдова и Украина): Кулеба напомнил недавнюю напряженность между Арменией и Азербайджаном, а также, как Минск “соскользнул с европейского пути в когти Путина”.

“Не только Восточное партнерство, но и все так называемое "постсоветское пространство“ уже не то, чем было раньше. Я думаю, будет справедливо сказать, что постсоветского пространства больше не существует. Траектории стран этого региона слишком долго были слишком разными. Последние два года показали, что цивилизационные разногласия между группами стран становятся все глубже. Существует мало причин смотреть на регион через одну линзу”, — отметил глава МИД.

Международные отношения, по его мнению, вступили в некий период фрагментации и “антагонизма” — длиться он будет больше одного дня.

Перспективы региональных союзов

“Как только мы выйдем из зыбучих песков, традиционные союзы будут видоизменяться. И, как все мы знаем, кризисы несут не только угрозы, но и возможности”, — говорит дипломат.

Так, за последние два года Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями и создала три новых региональных альянса: Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Квадригу с Турцией, Крымскую платформу с 46 государствами-членами и международными организациями.

Министр убежден, что именно гибкие региональные альянсы формируют новый тренд международных отношений.

“Такие региональные альянсы, как Люблинский треугольник, Ассоциированное трио, Квадрига, - более эффективные, чем устоявшиеся старые блоки. Они объединяют страны-единомышленники вокруг очень практических задач и шагов в регионе. Они разделяют общее видение прошлого, настоящего и будущего, и это позволяет принимать быстрые решения и действовать эффективно в ситуациях, где устоявшимся большим блокам понадобились бы месяцы дискуссий и преодоления внутренних противоречий”, — сказал он.

Добавим

Ранее глава МИД Украины заявил, что предоставление европейской перспективы от ЕС станет трансформационной силой для Украины и укрепит региональную стабильность.