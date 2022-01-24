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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70511 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Британія має намір створити альянс з Україною і Польщею

Британія має намір створити альянс з Україною і Польщею

Київ • УНН

 • 27699 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні підтримують створення чорноморсько-балтійської осі. Своєю чергою альянс з Польщею і Великобританією може її зміцнити. Передає УНН з посиланням на заяву Кулеби в ефірі передачі “Свобода слова на ICTV”.

Цитата

“Ми шукаємо нову конфігурацію (для Альянсу з Польщею і Великобританією — ред.). В українській зовнішній політиці давно є ідея чорноморсько-балтійської осі, тому, безумовно, такий союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити”, — сказав Кулеба.

Деталі

Кулеба підкреслив, що Україна активно працює над створенням цього альянсу. Міністр додав, що Велика Британія серйозно включилася в цей процес.

“Незабаром, я думаю, будуть новини”, — наголосив глава МЗС.

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його грузинський колега Давід Залкаліані в ході телефонної розмови узгодили спільну позицію щодо неприпустимості поступок Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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