Британія має намір створити альянс з Україною і Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні підтримують створення чорноморсько-балтійської осі. Своєю чергою альянс з Польщею і Великобританією може її зміцнити. Передає УНН з посиланням на заяву Кулеби в ефірі передачі “Свобода слова на ICTV”.
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“Ми шукаємо нову конфігурацію (для Альянсу з Польщею і Великобританією — ред.). В українській зовнішній політиці давно є ідея чорноморсько-балтійської осі, тому, безумовно, такий союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити”, — сказав Кулеба.
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Кулеба підкреслив, що Україна активно працює над створенням цього альянсу. Міністр додав, що Велика Британія серйозно включилася в цей процес.
“Незабаром, я думаю, будуть новини”, — наголосив глава МЗС.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його грузинський колега Давід Залкаліані в ході телефонної розмови узгодили спільну позицію щодо неприпустимості поступок Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО.