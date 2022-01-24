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Шахед-136

Україна узгодила позицію з Грузією щодо вимог Росії до НАТО

Україна узгодила позицію з Грузією щодо вимог Росії до НАТО

Київ • УНН

 • 21463 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його грузинський колега Давід Залкаліані в ході телефонної розмови у понеділок узгодили спільну позицію щодо неприпустимості поступок Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО. Про це інформує пресслужба МЗС України, пише УНН.

Цитата

“Дмитро Кулеба та Давід Залкаліані узгодили спільну позицію: поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі. Міністри також скоординували подальші кроки у відносинах обидвох країн з Альянсом та ЄС”, — пише пресслужба.

Деталі

Повідомляється, що в ході діалогу глава грузинської дипломатії висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації, запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Він також підтвердив відсутність намірів евакуювати членів родин і співробітників грузинського Посольства в Києві.

Кулеба детально поінформував грузинського колегу щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, втілення нашою державою та міжнародними партнерами комплексного пакета стримування РФ від подальшої агресії.

Повідомляється, що співбесідники приділили окрему увагу розвитку Асоційованого тріо та економічних проектів ГУАМ.

Зазначається, що Кулеба окремо порушив питання дотримання законних прав та інтересів громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Міністр закликав грузинську владу допустити до нього українського лікаря для здійснення медичного огляду.

Контекст

17 грудня Росія надіслала США та НАТО пропозиції щодо безпеки у Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону вступу України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках та припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Захід має відповісти на вимоги Москви цього тижня.

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