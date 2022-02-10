Украина предлагает Европе свое видение обновления "прошивки по безопасности" континента. Кулеба назвал три элемента

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“Будущее европейской безопасности будет основано на укреплении архитектуры безопасности, которая в течение предыдущих тридцати лет обеспечивала мир и процветание Европы. Для того, чтобы сделать эту безопасную систему более устойчивой и обновить прошивку по безопасности нашего континента, Украина предлагает свое стратегическое видение”, — сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, первый ее элемент — это укрепление устоявшихся блоков и организаций, таких как ЕС и НАТО, а также их укрепление кружевом дополнительных малых альянсов.

“Эти альянсы включают как членов этих организаций, так и тех, кто пока — или уже — в них не входит. Благодаря этим альянсам, Европа становится больше самой себя, и делает это в гибком формате. Дополнительные малые альянсы способны стать расширением и укреплением для ЕС и НАТО, а не противовесом им. В то время, когда устоявшиеся объединения испытывают трудности со скоростью и эффективностью реакций из-за банальных антагонизмов между отдельными влиятельными членами, дополнительные компактные альянсы способны действовать быстро и решать проблемы”, — рассказал министр.

Он напомнил, что Украина уже имеет три таких компактных альянса: Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, это ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, “квадрига” с Турцией.

Европа, по его словам, тоже обладает рядом подобных объединений. Это в том числе и Веймарский треугольник, и центральноевропейская пятерка, и Славковский формат и ряд других.

“Развитие европейской сети малых альянсов будет способствовать гибкости всей архитектуры безопасности, а не ее дроблению. Децентрализация позволит сохранить устойчивость в период антагонизма в международных отношениях”, — считает дипломат.

“Второй элемент. Европе придется некоторое время иметь в руках электрошокер санкций. А также смелость его применить против тех, кто посягает на устои порядка безопасности”, — продолжил он.

Как отмечает министр, сейчас в ЕС разработали такой пакет санкций против России, и, по его мнению, он останется готовым, даже когда нынешний кризис безопасности будет урегулирован.

“Третий элемент великого и мирного будущего для Европы - это готовность к новым большим амбициям. Европе нужны здоровые амбиции, частью которых будет и членство Украины в ЕС и НАТО. Почему я говорю, что это амбиции? Потому что для того, чтобы стать глобальным игроком, нужно играть в большую геополитическую игру и наращивать экономические, политические и опасные мышцы. Это как в футболе. Просто сидя в обороне победить невозможно, нужно проводить контратаки. Конечно, речь идет только о дипломатических контратаках", - говорит Кулеба.

Украина и является именно тем потенциалом, который способен вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене, считает он.

Для этого, объясняет дипломат, нужно отбросить страхи, мнимую усталость от расширения и нерешительность, взглянуть собственными глазами на будущее, взглянуть на Украину сквозь призму отношений с Украиной, а не сквозь призму отношений с Россией.

“Приглашаем вас смотреть в будущее вместе с нами. Тогда будем иметь больше четкого понимания, что делать для преодоления накопленных кризисов", - добавил он.

Что было раньше

Как писал УНН, Президент Владимир Зеленский в начале февраля заявил с трибуны Верховной Рады, что Украина создает новый формат политического сотрудничества в Европе — с Польшей и Великобританией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году сообщил, что МИД прорабатывает две идеи о создании двух новых альянсов. В январе Кулеба подтвердил намерения запустить еще один региональный альянс, отметив, что в украинской внешней политике давно есть “идея черноморско-балтийской оси”.

Союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить, отметил он. Также эту идею подтвердила Британия.