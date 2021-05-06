Україна планує запустити COVID-сертифікат до липня

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МОЗ та Мінцифри опрацьовують впровадження “ковідних сертифікатів” — це робоча назва внутрішнього документа, який міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19. Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Його мета — вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров’я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі “Дія”.

До впровадження “ковідних сертифікатів” українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть отримати за їх запитом і за потреби пред’явлення при перетині державного кордону паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним, додали у МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що "документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня".

Коментар голови МОЗ:

“Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював”, — наголосив міністр під час внутрішньої презентації.

“Ми знаємо, які потенційно дані будуть вносити в "ковідні сертифікати“ в європейських країнах, навколо чого триває дискусія. Моє бачення — нам треба давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС”, — пояснив міністр.

За словами Максима Степанова, запуск внутрішнього “ковідного сертифіката” буде супроводжуватися певними перевагами для його власників. У такий спосіб українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на COVID-19 за перших же симптомів і не займатися самолікуванням.

“Як ви знаєте, у нас є проблема самолікування. Є велика кількість людей, про яких ми не знаємо — хворіли вони на COVID-19 чи ні. Якщо у них була легка форма хвороби, вони сиділи вдома, не ходили до лікаря і не робили тести. Якщо буде внутрішній сертифікат, який даватиме відповідні переваги за наявності зроблених тестів — це буде як додатковий стимул не займатися самолікуванням”, — вважає міністр.

COVID-паспорти в ЄС

17 березня Єврокомісія представила проект "коронавірусного" цифрового зеленого сертифікату, який повинен бути впроваджений до середини червня. Документи отримають не лише ті, хто щеплений від коронавірусу, але й ті, хто перехворіли. Діяти такі сертифікати, як очікується, будуть тільки до офіційного завершення пандемії. У Єврокомісії заявили, що розглядають можливість визнання сертифікатів, виданих за межами ЄС, і документів про щеплення вакцинами, застосування яких в Євросоюзі не дозволено. При цьому Європарламент вимагає, щоб ЄС ввів COVID-сертифікати максимум на один рік.

Водночас Єврокомісія запропонувала дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим від коронавірусу туристам.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров’я виступає за обережний підхід до питання про введення для міжнародних поїздок паспортів імунізації проти коронавірусу.