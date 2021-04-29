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Європарламент вимагає, щоб ЄС ввів COVID-сертифікати максимум на один рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сертифікати про вакцинацію повинні бути введені в Євросоюзі на термін максимум в 12 місяців. Така вимога міститься в переговорній позиції Європарламенту (ЄП), затвердженій в четвер на сесії ЄП в Брюсселі, пише УНН.

Деталі

“У четвер Європарламент прийняв свою переговорну позицію за пропозицією про видачу сертифіката, що підтверджує право на вільне пересування в Європі під час пандемії. Депутати Європарламенту погодилися з тим, що новий „сертифікат ЄС COVID-19“ — замість цифрового зеленого сертифіката, запропонованого Єврокомісією, — повинен діяти протягом 12 місяців, а не довше”, — наголошується в документі.

Депутати підкреслюють, що “сертифікати не будуть служити ні проїзним документом, ні попередньою умовою для здійснення права на вільне пересування”. “Володарі сертифіката не повинні зазнавати додаткових обмежень на поїздки, таких як карантин, самоізоляція або тестування. Щоб уникнути дискримінації щодо тих, хто не щеплений, і з економічних причин країни ЄС повинні забезпечити загальне, доступне, своєчасне і безкоштовне тестування”, — вважають депутати ЄП.

Що стосується вакцин, то “державам — членам ЄС треба буде розв’язати, чи приймають вони також сертифікати про вакцинації, видані в інших країнах, для вакцин, дозволених Всесвітньою організацією охорони здоров’я для використання в надзвичайних ситуаціях”, відзначає ЄП.

Parliament has adopted its negotiating position on the proposal for a certificate to reaffirm the right to free movement in Europe during the Covid-19 pandemic. Press release: https://t.co/n9EKnnyEfs

— European Parliament (@Europarl_EN) April 29, 2021

Тепер Європарламент і Рада ЄС повинні почати переговори для досягнення угоди за сертифікатами. “І Європарламент, і Рада ЄС тепер готові почати переговори. Мета полягає в тому, щоб досягти угоди напередодні літнього туристичного сезону”, — йдеться в заяві ЄП.

Контекст

Європейська комісія визначилася з вмістом і функціями європейського сертифіката вакцинації від коронавірусу, відомого як “зелений паспорт”, і затвердила його 17 березня.

Єврокомісія розробила документ через три тижні після того, як саміт ЄС в Брюсселі 25-26 лютого принципово схвалив його створення.

Формально сертифікати будуть трьох типів: про вакцинацію від коронавірусу, про те, що власник сертифіката ним вже перехворів або просто про негативний тест на COVID-19. Більше деталей про функціонал даного документа читайте тут.

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