За тиждень росія застосувала проти України понад 370 БПЛА - Зеленський
Київ • УНН
За тиждень РФ атакувала Україну понад 370 ударними дронами, 280 керованими авіабомбами та 80 ракетами різних типів. Атаки тривали навіть у різдвяну ніч, повідомив президент Зеленський.
Протягом тижня ворог випустив понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіабомб та 80 ракет різних типів, посилюючи терор проти мирного населення.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку. Всього протягом цього тижня росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів
Він також подякував захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру.
Нагадаємо
У ніч на 29 грудня російські війська здійснили ракетні та безпілотні атаки на Курщину, Сумщину та Миколаївщину, вдалося знищити 9 ударних БПЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у неділю.