За тиждень росія застосувала проти України понад 370 БПЛА - Зеленський

Протягом тижня ворог випустив понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіабомб та 80 ракет різних типів, посилюючи терор проти мирного населення.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку. Всього протягом цього тижня росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів