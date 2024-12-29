За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

В течение недели враг выпустил более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиабомб и 80 ракет различных типов, усиливая террор против мирного населения.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Наши города и громады находятся под постоянными российскими обстрелами. Даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку. Всего в течение этой недели россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет различных типов