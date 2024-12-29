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За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 1214 просмотра

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За неделю РФ атаковала Украину более 370 ударными дронами, 280 управляемыми авиабомбами и 80 ракетами различных типов. Атаки продолжались даже в рождественскую ночь, сообщил президент Зеленский.

В течение недели враг выпустил более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиабомб и 80 ракет различных типов, усиливая террор против мирного населения.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Наши города и громады находятся под постоянными российскими обстрелами. Даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку. Всего в течение этой недели россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет различных типов

- написал Зеленский.  

Он также поблагодарил защитников и защитниц, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнеров, которые понимают важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира.

Напомним 

В ночь на 29 декабря российские войска совершили ракетные и беспилотные атаки на Курскую, Сумскую и Николаевскую области, удалось уничтожить 9 ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
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