За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский
Киев • УНН
За неделю РФ атаковала Украину более 370 ударными дронами, 280 управляемыми авиабомбами и 80 ракетами различных типов. Атаки продолжались даже в рождественскую ночь, сообщил президент Зеленский.
В течение недели враг выпустил более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиабомб и 80 ракет различных типов, усиливая террор против мирного населения.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Наши города и громады находятся под постоянными российскими обстрелами. Даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку. Всего в течение этой недели россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет различных типов
Он также поблагодарил защитников и защитниц, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнеров, которые понимают важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира.
Напомним
В ночь на 29 декабря российские войска совершили ракетные и беспилотные атаки на Курскую, Сумскую и Николаевскую области, удалось уничтожить 9 ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье.