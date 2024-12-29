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росія атакувала Україну ракетами С-300 та дронами: збито 9 БПЛА

росія атакувала Україну ракетами С-300 та дронами: збито 9 БПЛА

Київ • УНН

 • 25836 перегляди

росія атакувала Україну 6 ракетами С-300/С-400 та 10 дронами "Shahed" з Криму та Бєлгородської області. Українські сили збили 9 БПЛА над Миколаївщиною.

У ніч на 29 грудня російські війська здійснили ракетні та безпілотні атаки на Курщину, Сумщину та Миколаївщину, вдалося знищити 9 ударних БПЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у неділю, пише УНН.

У ніч на 29 грудня 2024 року (починаючи з 19:00 28 грудня) противник завдав ударів шістьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з території Бєлгородської області по Курщині та Сумщині.

Крім того, було здійснено атаки 10 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших моделей з території Криму.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів. Усі — на Миколаївщині

- повідомили в ПС ЗСУ.

Нагадаємо 

Протягом минулої доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.  Найгарячіше було на Покровському напрямку, 54 атаки відбито нашими захисниками.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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