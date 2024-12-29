россия атаковала Украину ракетами С-300 и дронами: сбито 9 БПЛА

В ночь на 29 декабря российские войска совершили ракетные и беспилотные атаки на Курскую, Сумскую и Николаевскую области, удалось уничтожить 9 ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, пишет УНН.

В ночь на 29 декабря 2024 года (начиная с 19:00 28 декабря) противник нанес удары шестью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с территории Белгородской области по Курской и Сумской областям.

Кроме того, были осуществлены атаки 10 ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками других моделей с территории Крыма.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбито 9 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов. Все - на Николаевщине - сообщили в ПС ВСУ.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском направлении, 54 атаки отражены нашими защитниками.