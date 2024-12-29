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россия атаковала Украину ракетами С-300 и дронами: сбито 9 БПЛА

россия атаковала Украину ракетами С-300 и дронами: сбито 9 БПЛА

Киев  •  УНН

 • 19912 просмотра

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россия атаковала Украину 6 ракетами С-300/С-400 и 10 дронами «Shahed» из Крыма и Белгородской области. Украинские силы сбили 9 БПЛА над Николаевской областью.

В ночь на 29 декабря российские войска совершили ракетные и беспилотные атаки на Курскую, Сумскую и Николаевскую области, удалось уничтожить 9 ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, пишет УНН.

В ночь на 29 декабря 2024 года (начиная с 19:00 28 декабря) противник нанес удары шестью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с территории Белгородской области по Курской и Сумской областям.

Кроме того, были осуществлены атаки 10 ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками других моделей с территории Крыма.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбито 9 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов. Все - на Николаевщине

- сообщили в ПС ВСУ.

Напомним 

За прошедшие сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений.  Горячее всего было на Покровском направлении, 54 атаки отражены нашими защитниками.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
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