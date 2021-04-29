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Европарламент требует, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год

Европарламент требует, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год

Киев  •  УНН

 • 13634 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сертификаты о вакцинации должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум в 12 месяцев. Такое требование содержится в переговорной позиции Европарламента (ЕП), утвержденной в четверг на сессии ЕП в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

“В четверг Европарламент принял свою переговорную позицию по предложению о выдаче сертификата, подтверждающего право на свободное передвижение в Европе во время пандемии. Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый „сертификат ЕС COVID-19“ — вместо цифрового зеленого сертификата, предложенного Еврокомиссией, — должен действовать в течение 12 месяцев, а не дольше”, — отмечается в документе.

Депутаты подчеркивают, что “сертификаты не будут служить ни проездным документом, ни предварительным условием для осуществления права на свободное передвижение”. “Обладатели сертификата не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, таким как карантин, самоизоляция или тестирование. Во избежание дискриминации в отношении тех, кто не привит, и по экономическим причинам страны ЕС должны обеспечить всеобщее, доступное, своевременное и бесплатное тестирование”, — считают депутаты ЕП.

Что касается вакцин, то “государствам — членам ЕС предстоит решить, принимают ли они также сертификаты о вакцинации, выданные в других странах, для вакцин, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях”, отмечает ЕП.

Parliament has adopted its negotiating position on the proposal for a certificate to reaffirm the right to free movement in Europe during the Covid-19 pandemic. Press release:https://t.co/n9EKnnyEfs

— European Parliament (@Europarl_EN) April 29, 2021

Теперь Европарламент и Совет ЕС должны начать переговоры для достижения соглашения по сертификатам. “И Европарламент, и Совет ЕС теперь готовы начать переговоры. Цель состоит в том, чтобы достичь соглашения в преддверии летнего туристического сезона”, — говорится в заявлении ЕП.

Контекст

Европейская комиссия определилась с содержанием и функциями европейского сертификата вакцинации от коронавируса, известного как “зеленый паспорт”, и утвердила его 17 марта.

Еврокомиссия разработала документ спустя всего три недели после того, как саммит ЕС в Брюсселе 25-26 февраля принципиально одобрил его создание.

Формально сертификаты будут трех типов: о вакцинации от коронавируса, о том, что обладатель сертификата им уже переболел или просто об отрицательном тесте на COVID-19. Больше деталей о функционале данного документа читайте здесь.

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