ЄС затвердив сертифікат вакцинації від COVID-19: що передбачає документ

ukru
21:00 • 30762 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 66916 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 56396 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100252 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 65837 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97010 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116501 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144693 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184181 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312002 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103801 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101704 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105079 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100948 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 95887 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59693 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312002 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246073 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339738 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333181 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64187 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110102 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110888 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107848 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121284 перегляди
Актуальне
ЄС затвердив сертифікат вакцинації від COVID-19: що передбачає документ

ЄС затвердив сертифікат вакцинації від COVID-19: що передбачає документ

Київ • УНН

 • 21372 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Європейська комісія визначилася з вмістом і функціями європейського сертифіката вакцинації від коронавірусу, відомого як “зелений паспорт”, і затвердила його 17 березня. Журналісти європейських видань El Pais і Financial Times ознайомилися зі змістом документа. УНН коротко наводить основні його тези.

Єврокомісія розробила документ через три тижні після того, як саміт ЄС в Брюсселі 25-26 лютого принципово схвалив його створення.

Деталі

Сертифікат буде видаватися безкоштовно, інформація в ньому повинна бути наведена як офіційною мовою країни, яка видала його, так і англійською мовою. Документ обов’язково повинен містити штрих-код і буде доступний як в цифровому форматі, так і на папері — і при цьому він не зовсім обов’язково повинен бути зеленим, зауважує El Pais. У паспорті будуть вказані дата і місце вакцинації, тип вакцини тощо.

Формально сертифікати будуть трьох типів: про вакцинацію від коронавірусу, про те, що власник сертифіката ним вже перехворів або просто про негативний тест на COVID-19 (при цьому видання не уточнюють, скільки часу буде діяти кожен тип сертифікату).

Сертифікат повинен дозволити вакцинованим людям пересуватися Євросоюзом без необхідності підкорятися коронавірусним обмеженням. Держави-члени ЄС повинні видавати його всім щепленим будь-який з вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів — тобто препаратами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (належить корпорації Johnson & Johnson).

У той же час в постанові Єврокомісії чітко вказано, що сертифікат “не повинен стати умовою для свободи пересування” і “бути витлумачений як зобов’язання або право на вакцинацію”. Люди, які не змогли або не захотіли вакцинуватися, повинні користуватися тією ж свободою пересування, що і вакциновані — але “за умови, якщо необхідно, обов’язкових тестів або карантину/самоізоляції”, цитує документ іспанське видання.

Визнання вакцин

В ході розробки документу члени Євросоюзу дотримувалися різних позицій з питання про те, укол якими вакцинами повинен давати право на отримання сертифіката — після того, як такі країни ЄС, як Угорщина, дозволили використання російських і китайських вакцин. Це сталося до того, як ці вакцини були офіційно схвалені в ЄС, нагадує Financial Times.

Компроміс буде виглядати так: країни Євросоюзу отримають право самостійно визнавати вакцини, в тому числі російський “Супутник V”, і видавати сертифікати людям, щепленим такими вакцинами. Це означає, що країни, які залежать від туризму, отримають можливість дозволяти їм безперешкодний в’їзд. Але при цьому, наприклад, громадянин Угорщини, вакцинований “Супутником V”, отримає право на в’їзд в іншу країну ЄС без обмежень тільки в тому випадку, якщо ця країна теж визнала російську вакцину.

Після затвердження Єврокомісією документ повинен бути схвалений Радою Євросоюзу і Європарламентом. Очікується, що він пройде всі ці стадії не пізніше червня — щоб встигнути врятувати європейський туристичний сезон 2021 року, пише El Pais. Крім того, країнам ЄС належить встигнути створити і розгорнути IТ-інфраструктуру, необхідну для роботи з “зеленими паспортами”.

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.

The certificate will:
Be accessible and secure for all EU citizens
Be non-discriminatory
Contain only essential information #StrongerTogether

— European Commission (@EU_Commission) March 17, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79