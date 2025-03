ЄС затвердив сертифікат вакцинації від COVID-19: що передбачає документ

Єврокомісія розробила документ через три тижні після того, як саміт ЄС в Брюсселі 25-26 лютого принципово схвалив його створення.

Деталі

Сертифікат буде видаватися безкоштовно, інформація в ньому повинна бути наведена як офіційною мовою країни, яка видала його, так і англійською мовою. Документ обов’язково повинен містити штрих-код і буде доступний як в цифровому форматі, так і на папері — і при цьому він не зовсім обов’язково повинен бути зеленим, зауважує El Pais. У паспорті будуть вказані дата і місце вакцинації, тип вакцини тощо.

Формально сертифікати будуть трьох типів: про вакцинацію від коронавірусу, про те, що власник сертифіката ним вже перехворів або просто про негативний тест на COVID-19 (при цьому видання не уточнюють, скільки часу буде діяти кожен тип сертифікату).

Сертифікат повинен дозволити вакцинованим людям пересуватися Євросоюзом без необхідності підкорятися коронавірусним обмеженням. Держави-члени ЄС повинні видавати його всім щепленим будь-який з вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів — тобто препаратами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (належить корпорації Johnson & Johnson).

У той же час в постанові Єврокомісії чітко вказано, що сертифікат “не повинен стати умовою для свободи пересування” і “бути витлумачений як зобов’язання або право на вакцинацію”. Люди, які не змогли або не захотіли вакцинуватися, повинні користуватися тією ж свободою пересування, що і вакциновані — але “за умови, якщо необхідно, обов’язкових тестів або карантину/самоізоляції”, цитує документ іспанське видання.

Визнання вакцин

В ході розробки документу члени Євросоюзу дотримувалися різних позицій з питання про те, укол якими вакцинами повинен давати право на отримання сертифіката — після того, як такі країни ЄС, як Угорщина, дозволили використання російських і китайських вакцин. Це сталося до того, як ці вакцини були офіційно схвалені в ЄС, нагадує Financial Times.

Компроміс буде виглядати так: країни Євросоюзу отримають право самостійно визнавати вакцини, в тому числі російський “Супутник V”, і видавати сертифікати людям, щепленим такими вакцинами. Це означає, що країни, які залежать від туризму, отримають можливість дозволяти їм безперешкодний в’їзд. Але при цьому, наприклад, громадянин Угорщини, вакцинований “Супутником V”, отримає право на в’їзд в іншу країну ЄС без обмежень тільки в тому випадку, якщо ця країна теж визнала російську вакцину.

Після затвердження Єврокомісією документ повинен бути схвалений Радою Євросоюзу і Європарламентом. Очікується, що він пройде всі ці стадії не пізніше червня — щоб встигнути врятувати європейський туристичний сезон 2021 року, пише El Pais. Крім того, країнам ЄС належить встигнути створити і розгорнути IТ-інфраструктуру, необхідну для роботи з “зеленими паспортами”.

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.



The certificate will:

Be accessible and secure for all EU citizens

Be non-discriminatory

Contain only essential information #StrongerTogether

— European Commission (@EU_Commission) March 17, 2021