ЕС утвердил сертификат вакцинации от COVID-19: что предусматривает документ

Еврокомиссия разработала документ спустя всего три недели после того, как саммит ЕС в Брюсселе 25-26 февраля принципиально одобрил его создание.

Детали

Сертификат будет выдаваться бесплатно, информация в нем должна быть приведена как на официальном языке выдавшей его страны, так и на английском языке. Документ обязательно должен содержать штрих-код и будет доступен как в цифровом формате, так и на бумаге — и при этом он не совсем обязательно должен быть зеленым, замечает El Pais. В паспорте будут указаны дата и место вакцинации, тип вакцины и тому подобное.

Формально сертификаты будут трех типов: о вакцинации от коронавируса, о том, что обладатель сертификата им уже переболел или просто об отрицательном тесте на COVID-19 (при этом издания не уточняют, сколько времени будет действовать каждый тип сертификата).

Сертификат должен позволить вакцинированным людям передвигаться по Евросоюзу без необходимости подчиняться коронавирусным ограничениям. Государства-члены ЕС должны выдавать его всем привитым любой из вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам — то есть препаратами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson).

В то же время в постановлении Еврокомиссии четко указано, что сертификат “не должен стать условием для свободы передвижения” и “быть истолкован как обязательство или право на вакцинацию”. Люди, которые не смогли или не захотели вакцинироваться, должны пользоваться той же свободой передвижения, что и вакцинированные — но “при условии, если необходимо, обязательных тестов или карантина/самоизоляции”, цитирует документ испанское издание.

Признание вакцин

В ходе разработки документа члены Евросоюза придерживались разных позиций по вопросу о том, укол какими вакцинами должен давать право на получение сертификата — после того, как такие страны ЕС, как Венгрия, разрешили использование российских и китайских вакцин. Это произошло до того, как эти вакцины были официально одобрены в ЕС, напоминает Financial Times.

Компромисс будет выглядеть так: страны Евросоюза получат право самостоятельно признавать вакцины, в том числе российский “Спутник V”, и выдавать сертификаты людям, привитым такими вакцинами. Это означает, что страны, зависящие от туризма, получат возможность разрешать им беспрепятственный въезд. Но при этом, к примеру, гражданин Венгрии, вакцинированный “Спутником V”, получит право на въезд в другую страну ЕС без ограничений только в том случае, если эта страна тоже признала российскую вакцину.

После утверждения Еврокомиссией документ должен быть одобрен Советом Евросоюза и Европарламентом. Ожидается, что он пройдет все эти стадии не позднее июня — чтобы успеть спасти европейский туристический сезон 2021 года, пишет El Pais. Кроме того, странам ЕС предстоит успеть создать и развернуть IТ-инфраструктуру, необходимую для работы с “зелеными паспортами”.

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.



The certificate will:

Be accessible and secure for all EU citizens

Be non-discriminatory

Contain only essential information#StrongerTogether

— European Commission (@EU_Commission) March 17, 2021