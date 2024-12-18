Серия взрывов прогремела в Харькове: что происходит

В Харькове прогремела серия взрывов, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

"Серию взрывов слышно в городе из-за нашей боевой работы и РСЗО по области/пригороду", - сообщает Telegram-канал Харьков Life.

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В Воздушных силах предупредили о вражеском БпЛА на востоке Харьковщины.

Вражеский дрон ударил по Харьковской области и повредил жилые дома