Серия взрывов прогремела в Харькове: что происходит
Киев • УНН
В Харькове зафиксирована серия взрывов. Воздушные силы предупредили о вражеском беспилотнике на востоке Харьковской области.
В Харькове прогремела серия взрывов, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
"Серию взрывов слышно в городе из-за нашей боевой работы и РСЗО по области/пригороду", - сообщает Telegram-канал Харьков Life.
Добавим
В Воздушных силах предупредили о вражеском БпЛА на востоке Харьковщины.
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