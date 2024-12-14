Вражеский дрон ударил по Харьковской области и повредил жилые дома
Киев • УНН
В Малоданиловской громаде произошел прилет беспилотника, который упал в пруд. Несколько жилых домов получили повреждения с выбитыми окнами, пострадавших нет.
Вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады на Харьковщине произошел прилет вражеского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Малоданиловского поселкового совета Александр Гололобов в Telegram, передает УНН.
Детали
"Сегодня около четырех часов утра вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады произошел прилет беспилотного летательного аппарата", - написал Гололобов.
"Было очень громко. Он (беспилотник - ред.) почти весь лег на территории пруда", - сказал Гололобов.
По предварительной информации, по его словам, пострадавших нет, но несколько жилых домов получили повреждения - в них выбиты окна.
Дополнение
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки из-за обстрелов рф в Харьковской области пострадали 5 человек - 4 мужчин в селе Мирное в результате ракетного обстрела, и еще один мужчина в селе Сеньково. Еще трое пиротехников ранены при обследовании территории - на взрывоопасном предмете подорвался пиротехнический расчет.