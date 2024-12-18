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Скандал с буллингом и травлей курсантов: начальника Национальной академии сухопутных войск уволили с должности

Скандал с буллингом и травлей курсантов: начальника Национальной академии сухопутных войск уволили с должности

Киев  •  УНН

 • 562 просмотра

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Министр обороны уволил генерал-лейтенанта Павла Ткачука с должности начальника НАСВ после аудита и выявленных нарушений. Курсанты жаловались на системную травлю, поборы и проблемы с обеспечением.

Начальник Национальной академии сухопутных войск уволен с должности, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

По данным ведомства, во время визита Президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений, выявленных Главной инспекцией Минобороны.

Президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.

Сегодня приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сообщили в ведомстве.

Скандал с буллингом и травлей курсантов: начальник академии сухопутных войск будет уволен - Минобороны6 дек. 2024, 10:41 • 17153 просмотра

Контекст

В марте в соцсетях начала приобретать огласку истории о том, что в академии сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного системно травят и буллят курсантов.

Курсанты Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного (НАСВ) подали соответствующую коллективную жалобу во Временную следственную комиссию (ВСК). По сути жалоба касалась предоставления увольнений курсантам исключительно в случае, если за ним приезжают родители или жена. Об этом рассказала нардеп Юлия Яцык, которая является членом Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов нарушения прав военнослужащих.

Впрочем, после подачи этой жалобы травля курсантов за активную позицию только усилилась. Более того, на одного из авторов коллективной жалобы даже пробовали завести уголовное дело.

Члены ВСК в свою очередь провели ряд анонимных бесед с курсантами академии с разных курсов, которые рассказали о..:

- "ротной кассе", когда курсанты скидываются на различные нужды (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.д.)

- освобождение курсантов регулируется в ручном режиме (хочешь в освобождение - купи бумагу, или заправь картридж, или...)

- есть случаи травли, унижения и буллинга курсантов

- отсутствие необходимых лекарств в медпункте ("все лечат ибупрофеном или парацетамолом")

- в разных группах от 30% до 60% курсантов, стоящих на обеспечении, не питаются в столовой по разным причинам (в основном из-за невкусных блюд и низкого качества продуктов).

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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